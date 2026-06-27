پروازهای ایران و امارات از سرگرفته خواهد شد سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران از آغاز دوباره پروازها میان این کشور و امارات خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد که پروازها میان این کشور و امارات متحده عربی از هفته جاری از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران در اینباره تصریح کرد: پروازهای میان ایران و امارات در هفته جاری از سر گرفته می‌شود.

اخوان همچنین گفت: پروازهای میان ایران و امارات متحده عربی، در پی مذاکرات انجام‌شده میان مقامات سازمان هواپیمایی کشوری دو کشور و با پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق مجاری دیپلماتیک، از هفته جاری از سر گرفته می شود.