پایان عملیات آواربرداری در قشم؛ 3 عضو یک خانواده کشته و 2 کودک زخمی شدند

استانبول/خبرگزاری آنادولو

احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ایران اعلام کرد عملیات جست‌وجو، امدادرسانی و آواربرداری حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم به پایان رسیده است.

به گزارش (ایرنا) نفیسی ابراز داشت؛ در جریان این عملیات، پیکر پدر، مادر و یکی از فرزندان یک خانواده از زیر آوار خارج شد.

به گفته وی، 2 فرزند دیگر این خانواده در ساعات اولیه از زیر آوار نجات یافته و پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی همچنین از پایان عملیات آواربرداری و خارج شدن تمامی افراد گرفتار در زیر آوار خبر داد.

