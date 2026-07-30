پایان عملیات آواربرداری در قشم؛ 3 عضو یک خانواده کشته و 2 کودک زخمی شدند

Nazenin Alp
30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ایران اعلام کرد عملیات جستوجو، امدادرسانی و آواربرداری حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم به پایان رسیده است.
به گزارش (ایرنا) نفیسی ابراز داشت؛ در جریان این عملیات، پیکر پدر، مادر و یکی از فرزندان یک خانواده از زیر آوار خارج شد.
به گفته وی، 2 فرزند دیگر این خانواده در ساعات اولیه از زیر آوار نجات یافته و پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
وی همچنین از پایان عملیات آواربرداری و خارج شدن تمامی افراد گرفتار در زیر آوار خبر داد.