وزیر نفت ایران با اشاره به امضای توافقنامه با آمریکا گفت این توافق کشور را وارد مرحله‌ای تازه از کار، تلاش و توسعه می‌کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت نفت فراهم می‌سازد.

پاکنژاد: امضای توافق‌نامه با آمریکا ایران را وارد مرحله‌ای تازه از تلاش و توسعه می‌کند وزیر نفت ایران با اشاره به امضای توافقنامه با آمریکا گفت این توافق کشور را وارد مرحله‌ای تازه از کار، تلاش و توسعه می‌کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت نفت فراهم می‌سازد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران در یادداشتی با اشاره به امضای توافقنامه میان ایران و آمریکا، از آغاز مرحله‌ای تازه در توسعه و پیشرفت این کشور خبر داد و بر آمادگی صنعت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی تأکید کرد.

پاک‌نژاد با بیان اینکه این توافق می‌تواند زمینه‌ساز ورود به «عصر تازه‌ای از کار و تلاش و پیشرفت» باشد، تصریح کرد: صنعت نفت در سال‌های گذشته در شرایط دشوار نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داده و ظرفیت‌های از دست رفته را بازسازی کرده است.

وی افزود: در دوره پساتوافق، صنعت نفت ایران یکی از مهم‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های فنی برای اقتصاد جهانی خواهد بود و صدها پروژه و قرارداد مشارکتی در این حوزه آماده شده است.

وزیر نفت ایران همچنین تأکید کرد که ایران در مسیر توسعه انرژی، با یا بدون سرمایه خارجی، راه خود را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و عزت و هوشیاری ادامه خواهد داد.