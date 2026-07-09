پاسخ موشکی سپاه پاسداران به حملات آمریکا و فعال شدن پدافند هوایی در کشورهای خلیج

Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به دنبال تشدید تنشهای نظامی، گزارشها از شلیک دهها فروند موشک بالستیک از پایگاههای مختلف ایران از جمله بوشهر و خوزستان به سمت پایگاههای آمریکا در منطقه حکایت دارد.
بر اساس گزارشهای اولیه از منابع خبری منطقه، مقر هوافضای سپاه پاسداران در چغادکِ استان بوشهر هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت.
پس از این اقدام، سپاه پاسداران حملات موشکی تلافیجویانه خود را آغاز کرد.
گزارشها حاکی از آن است که چندین فروند موشک بالستیک از منطقه جَم در استان بوشهر، امیدیه و دزفول در استان خوزستان به سمت اهداف مورد نظر شلیک شدهاند.
با آغاز این حملات، آژیرهای خطر در کشورهای کویت، قطر و بحرین به صدا درآمدهاند.
وزارت کشور قطر با اعلام بالا بودن سطح تهدیدات امنیتی، از شهروندان خود خواست در خانهها و مکانهای امن پناه بگیرند.
شبکه الجزیره اعلام کرد که به دنبال آغاز حملات تلافیجویانه ایران، انفجارهای مهیبی کویت و بحرین را به لرزه درآورده و پدافند هوایی این کشورها فعال شده است.
وزارت دفاع کویت با تایید این رویداد رسماً اعلام کرد که سیستمهای پدافند هوایی این کشور در حال حاضر مشغول مقابله با حملات موشکی و پهپادی متخاصم در آسمان خود هستند.
همزمان با کویت، وضعیت اضطراری به بحرین نیز کشیده شده و آژیرهای خطر در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمدهاند. گزارشهای میدانی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در بحرین حکایت دارند.