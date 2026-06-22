پاسخ مقام ایرانی به سوال‌‌ها درباره علت تاخیر در تشییع آیت‌الله خامنه‌ای سخنگوی ستاد وداع، تدفین و تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در نشست خبری علت تاخیر در تشییع رهبر سابق این کشور را تشریح و اعلام کرد که این مراسم در عراق هم برگزار خواهد شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد وداع، تدفین و تشییع آیت‌الله سید على خامنه‌ای، رهبر سابق ایران امروز دوشنبه در یک نشست خبری در خصوص علت تاخیر در برگزاری این مراسم گفت: «به دلیل شرایط جنگ و هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی به کشورمان و با توجه به اینکه حفظ سلامت، امنیت و ایمنی مردم برای بیت شریف و دست‌اندرکارانِ برگزاری این مراسم، اولویت نخست بود، زمان برگزاری مراسم تشییع رهبر شهیدمان به تعویق افتاد.»

به گزارش «ایرنا»، وی در ادامه تصریح کرد: «اگرچه در دوره‌های پس از آن نیز چندین نوبت برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم انجام شد، اما با توجه به جمیع جهات، بررسی‌های کارشناسی و استفاده از تجربیات مسئولینِ برگزاری مراسم‌های مشابه و همچنین برای اینکه بتوانیم به بهترین شکل ممکن و در زمان مناسب، آمادگی پذیرش خیل عظیم عاشقان، دلدادگان و دوستداران رهبر شهیدمان را در داخل و خارج از کشور داشته باشیم، در نهایت تصمیم ستاد برگزاری مراسم بر این شد که زمانی را برای مراسم اعلام کنیم که تمامی شرایط و ملاحظات اجرایی به‌طور کامل لحاظ شده باشد.»

- تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در عراق

عطارزاده همچنین با بیان اینکه مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای به مدت ۲ روز در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار خواهد شد، افزود که نماز بر پیکر او در شهرهای تهران، قم و مشهد نیز اقامه خواهد شد.

وی تصریح کرد که روز سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه، مراسم تشییع در شهر قم و روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در شهرهای نجف و کربلا انجام خواهد شد که اطلاع‌رسانی دقیق توسط مسئولان دولت عراق انجام می‌شود.