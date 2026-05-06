وقوع زمین‌لرزه 5 ریشتری در گیلانغرب استان کرمانشاه فرماندار گیلانغرب از اعزام تیم‌های ارزیاب به مناطق زلزله‌زده خبر داد و اعلام کرد تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

استانبول/نازنین آلپ/ خبرگزاری آنادولو

مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که بامداد امروز چهارشنبه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه را تکان داده است.



بر اساس این گزارش، این زلزله در عمق 9 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

حشمت رضایی، فرماندار گیلانغرب در پی این حادثه اعلام کرد که تیم‌های امدادی و ارزیاب بلافاصله به مناطق زلزله‌زده اعزام شده‌اند.



وی تاکید کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارت جانی یا مالی مخابره نشده است و بررسی‌های دقیق‌تر در منطقه همچنان ادامه دارد.

