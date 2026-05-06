Nazenin Alp
06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
استانبول/نازنین آلپ/ خبرگزاری آنادولو
مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که بامداد امروز چهارشنبه، زمینلرزهای به بزرگی 5 ریشتر شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه را تکان داده است.
بر اساس این گزارش، این زلزله در عمق 9 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
حشمت رضایی، فرماندار گیلانغرب در پی این حادثه اعلام کرد که تیمهای امدادی و ارزیاب بلافاصله به مناطق زلزلهزده اعزام شدهاند.
وی تاکید کرد که خوشبختانه تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارت جانی یا مالی مخابره نشده است و بررسیهای دقیقتر در منطقه همچنان ادامه دارد.