Nazenin Alp
20 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
حوالی کوزران در استان کرمانشاه ایران صبح امروز شاهد وقوع دو زمینلرزه به بزرگی 5.2 و 5.7 ریشتر بود.
بر اساس گزارش مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران ایران، نخستین زمینلرزه ساعت 7:13:17 به وقت محلی با بزرگی 5.2 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد.
کانون این زمینلرزه در مختصات جغرافیایی 34.56 درجه عرض شمالی و 46.43 درجه طول شرقی ثبت شده است.
کوزران در فاصله 17 کیلومتری، گهواره در فاصله 23 کیلومتری و روانسر در فاصله 26 کیلومتری نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه بودند.
همچنین کرمانشاه در فاصله 65 کیلومتری و سنندج در فاصله 98 کیلومتری نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع آن اعلام شدند.
دومین زمینلرزه ساعت 7:18:49، تنها چند دقیقه پس از زمینلرزه نخست، با بزرگی 5.7 ریشتر در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داد. مختصات کانون این زمینلرزه 34.57 درجه عرض شمالی و 46.48 درجه طول شرقی گزارش شده است.
کوزران در فاصله 13 کیلومتری، روانسر در فاصله 22 کیلومتری و گهواره در فاصله 25 کیلومتری نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه بودند. کرمانشاه در فاصله 61 کیلومتری و سنندج در فاصله 94 کیلومتری نیز نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع آن اعلام شدند.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که این دو زمینلرزه در برخی مناطق شرق استان کرمانشاه، از جمله شهرستانهای صحنه و کنگاور، نیز احساس شده است.
تاکنون جزئیات رسمی درباره خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده و ارزیابی وضعیت مناطق زلزلهزده توسط نیروهای امدادی و مدیریت بحران ادامه دارد.