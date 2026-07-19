وضعیت بحرانی خوزستان زیر آتش جنگ و گرما؛ از حملات آمریکا تا قطعی برق در دمای 50 درجه

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19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مجلس ایران در واکنش به قطعیهای پیاپی و گسترده جریان برق در استان خوزستان، با انتقاد شدید از وزارت نیرو، این وضعیت را در شرایط اقلیمی کنونی «غیرقابل تحمل» خواند.
او در گفتوگو با «ایسنا» اعلام کرد: در حالی که دمای هوای خوزستان از مرز 50 درجه سانتیگراد عبور کرده است، قطع برق حتی برای لحظاتی برای مردم این استان غیرقابل تحمل است. ناترازی برق و مسائل فنی در حوزه تامین و توزیع برق نباید به بهای رنج کشیدن میلیونها نفر از مردم خوزستان تمام شود.
این عضو مجمع نمایندگان خوزستان گفت: بسیاری از خانوادهها نوزاد، کودک و سالمند در منازل خود دارند و قطع برق بدون اطلاع قبلی، زندگی این اقشار آسیبپذیر را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات شدید و قطعیهای مداوم منجر به آسیبهای گسترده به لوازم برقی مردم در سطح استان و بهویژه در شهرستانهای شوشتر و گتوند شده است.
سادات ابراهیمی در ادامه تصریح کرد که خوزستان در خط مقدم مبارزه و ایستادگی در برابر آمریکا قرار دارد.