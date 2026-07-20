استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران امروز (۲۹ تیر) تصریح کرد که این کشور در یک سال گذشته با مجموعه‌ای از بحران‌های کم‌سابقه مواجه بوده است.

او این سخنان را در نشست وبیناری استانداران و فرمانداران درگیر جنگ در جنوب ایران که در وزارت کشور برگزار شد، ایراد کرد.



از سوی دیگر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران نیز امروز در جلسه شورای عالی قضایی از «شرایط پیچیده» این کشور سخن گفت و مقابله هم‌زمان با تهدیدات خارجی و حل مسائل داخلی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند.

پزشکیان با اشاره به پیامدهای اقتصادی شرایط جنگی، بر ضرورت‌ پذیرش واقع‌بینانه آثار مقاومت در برابر فشارهای دشمن تأکید کرد و افزود: زمانی که تصمیم می‌گیریم در برابر دشمن ایستادگی و مقاومت کنیم، باید پیامدهای این تصمیم را نیز بپذیریم و نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط جنگ، جامعه با هیچ‌گونه دشواری مواجه نشود.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که حملات آمریکا به ایران همچنان ادامه دارد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران دقایقی پیش در واکنش به این حملات و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و می‌گویند دنبال توقف جنگ هستند.