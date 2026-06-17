وزیر نیرو ایران: حدود 4 هزار و 793 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی صنایع کشور در جنگ از دست رفت

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17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
عباس علیآبادی، وزیر نیرو ایران در خصوص خسارات وارد شده به برخی زیرساختهای صنعتی در جریان جنگ اخیر در این کشور اعلام کرد: در این ایام حدود 4 هزار و 793 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی صنایع کشور از دست رفت، اما وزارت نیرو متعهد است در حد توان نسبت به جبران این کسری و تامین برق مورد نیاز صنایع اقدام کند.
به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو ایران»، علیآبادی در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیران ارشد وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از چالشهای مهم تامین برق صنایع ایران را استفاده از ماینرهای غیرمجاز دانست و گفت: در برخی شهرکهای صنعتی شاهد گسترش استفاده از دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز هستیم که فشار قابل توجهی به شبکه برق وارد میکند.
وزیر نیرو ایران با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و افزایش پایداری شبکه برق این کشور تصریح کرد: توسعه خطوط انتقال، افزایش ظرفیت پستها، اصلاح و بهینهسازی شبکه، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت تولید و نصب کنتورهای هوشمند از جمله اقداماتی است که بهطور همزمان در حال اجراست.