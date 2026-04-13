Nazenin Alp
13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران با همراهی ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی این کشور، با حضور در شرکت فرودگاهها، از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده برای پایداری صنعت هوانوردی و فرودگاهی در دوره حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.
صادق با اشاره به اولویت برقراری مجدد پروازها اعلام کرد: ضروری است پروازهای داخلی در برخی فرودگاهها که امکان پرواز مهیا است در کوتاهترین زمان ممکن از سر گرفته شود.
محمد امیرانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به آسیبهای وارده به برخی زیرساختها در حملات آمریکا و اسرائیل، گفت: بلافاصله پس از اعلام آتشبس موقت، بررسی دقیق امکان برقراری پروازها آغاز شده است و پروازها با اولویت مطالبات مردم و در ایمنترین شرایط ممکن برقرار خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند که ظرفیتهای فرودگاهی بهزودی به چرخه فعالیت کامل باز میگردند.