استانبول/خبرگزاری آنادولو

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران با همراهی ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی این کشور، با حضور در شرکت فرودگاه‌ها، از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده برای پایداری صنعت هوانوردی و فرودگاهی در دوره حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.

صادق با اشاره به اولویت برقراری مجدد پروازها اعلام کرد: ضروری است پروازهای داخلی در برخی فرودگاه‌ها که امکان پرواز مهیا است در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شود.

محمد امیرانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به آسیب‌های وارده به برخی زیرساخت‌ها در حملات آمریکا و اسرائیل، گفت: بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس موقت، بررسی دقیق امکان برقراری پروازها آغاز شده است و پروازها با اولویت مطالبات مردم و در ایمن‌ترین شرایط ممکن برقرار خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند که ظرفیت‌های فرودگاهی به‌زودی به چرخه فعالیت کامل باز می‌گردند.