21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
وزرای امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) نگرانی خود را بابت آغاز درگیریهای مجدد بین ایالات متحده و ایران ابراز کرده و از هر دو طرف خواستند که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند.
طبق بیانیه آسه آن، نشست عمومی پنجاه و نهمین نشست وزیران امور خارجه آسه آن در مانیل، پایتخت فیلیپین برگزار شد.
در بیانیهای که پس از جلسه صادر شد، آمده است که آنها عمیقاً نگران درگیریهای مجدد بین ایالات متحده و ایران و اینکه چگونه این تحولات، چشمانداز دستیابی به صلح پایدار را تضعیف میکند، هستند.
در این بیانیه از هر دو طرف خواسته شده است که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند و از اقداماتی که باعث تشدید تنشها میشود، خودداری کنند.
این بیانیه همچنین با تاکید بر اهمیت پایان دادن به خصومتها در تمام جبههها در خاورمیانه، نگرانی خود را در مورد هرگونه تلاش تبعیضآمیز و یکجانبه برای ایجاد مانع در برابر کشتیهایی که سعی در عبور از تنگه هرمز دارند، ابراز داشت.
همچنین به تأثیر تنشهای مداوم در خاورمیانه بر تجارت منطقهای، زنجیرههای تأمین، بازارهای انرژی، امنیت غذایی و تولید کشاورزی اشاره شده است.