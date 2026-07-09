وزارت خارجه ایران سفیر انگلیس در تهران را احضار کرد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سفیر انگلیس در تهران از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض تهران نسبت به رویکرد دولت انگلیس به وی ابلاغ شد.

به گزارش «ایرنا»، یوسفی، ضمن تسلیم یادداشت مکتوب وزارت امور خارجه ایران «در اعتراض به ادعاهای بی‌پایه و کذب مقامات انگلیسی مبنی بر تلاش ایران برای انجام اقدامات ضد امنیتی در انگلیس»، خاطرنشان کرد که «این نوع اتهام‌زنی‌ها چیزی جز فرافکنی و طفره رفتن از پاسخگویی در قبال رفتارهای مخرب و مغایر با حقوق بین‌الملل، به‌ویژه همدستی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات شنیع و ناامن‌سازی منطقه غرب آسیا و نیز میزبانی شبکه‌های تروریستی ضد ایرانی نیست‌.»

او از دولت انگلیس خواست سیاست‌های خود را درباره ایران اصلاح و «حمایت و میزبانی از شبکه‌های تروریستی و جریان‌های خشونت‌طلب» را متوقف کند.

