وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات آمریکا به مناطقی در جنوب این کشور، این اقدام را نقض منشور سازمان ملل متحد دانست.

وزارت خارجه ایران حملات آمریکا را محکوم کرد و درباره استفاده از پایگاه‌های منطقه‌ای هشدار داد وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات آمریکا به مناطقی در جنوب این کشور، این اقدام را نقض منشور سازمان ملل متحد دانست.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای، حملات آمریکا به مناطقی در جنوب این کشور را محکوم و آن را نقض منشور سازمان ملل متحد و اصول حاکم بر روابط بین‌الملل توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است که آمریکا بامداد چهارشنبه 20 خرداد 1405 با استناد به سقوط یک فروند بالگرد آپاچی در منطقه تنگه هرمز، حملاتی را علیه برخی مناطق جنوبی ایران انجام داده است.

وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح ایران در واکنش به این حملات و در چارچوب حق دفاع مشروع، برخی پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در منطقه را که به گفته این وزارتخانه منشأ حملات بوده‌اند، هدف قرار داده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه، از کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج، خواسته شد از استفاده از قلمرو و امکانات خود برای برنامه‌ریزی، پشتیبانی یا اجرای عملیات نظامی علیه ایران جلوگیری کنند.

وزارت امور خارجه ایران همچنین هشدار داد که در صورت تداوم حملات، ایران در چارچوب حق دفاع از خود، منشأ حملات و تأسیسات پشتیبانی‌کننده آنها را هدف قرار خواهد داد.

این وزارتخانه در پایان از سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواست برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و رسیدگی به اقدامات طرف‌های درگیر، مسئولیت‌های خود را ایفا کنند.

