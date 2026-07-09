رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در حملات آمریکا به پنج استان ایران طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۴ نفر کشته و ۷۸ نفر مصدوم شده‌اند.

وزارت بهداشت ایران: طی حملات دو روز گذشته آمریکا ۱۴ نفر کشته و ۷۸ تن زخمی شدند رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در حملات آمریکا به پنج استان ایران طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۴ نفر کشته و ۷۸ نفر مصدوم شده‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که در حالی که آتش‌بس برقرار بود، آمریکا در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پنج استان ایران را هدف حمله قرار داد که تا کنون ۱۴ کشته و ۷۸ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی در ادامه تصریح کرد که از میان مجروحان ۴۷ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.

کرمانپور افزود: سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی، از بیمارستان ترخیص شده‌اند.