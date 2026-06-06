معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد اگر آژانس می‌خواهد بخشی از راه‌حل دیپلماتیک باشد، باید از تبدیل گزارش فنی به ابزار فشار سیاسی پرهیز کند.

واکنش تهران به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد اگر آژانس می‌خواهد بخشی از راه‌حل دیپلماتیک باشد، باید از تبدیل گزارش فنی به ابزار فشار سیاسی پرهیز کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران امروز (۱۶ خرداد)، در پی انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اظهارات رسانه‌ای مدیرکل آن درباره فقدان دسترسی به برخی تاسیسات آسیب‌دیده، وضعیت ذخایر اورانیوم و موضوع موسوم به «از دست رفتن پیوستگی دانش» در برنامه هسته‌ای ایران، در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: آقای گروسی از «ابهام»، «فقدان دسترسی» و «از دست رفتن پیوستگی دانش» سخن می‌گوید؛ اما این وضعیت در خلأ ایجاد نشده است.

وی افزود: تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، هدف حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفتند. مدیرکل آژانس که نشان داد کاملا در اختیار آمریکا و غرب است، متاسفانه هیچگاه این حملات را محکوم نکرد. نمی‌توان منشأ اختلال را نادیده گرفت و سپس پیامد همان اختلال را علیه ایران صورت‌بندی کرد.

او خاطرنشان کرد: تکرار عدد «۶۰ درصد» و طرح سناریوهای احتمالی درباره سلاح، بدون توضیح دقیق چارچوب حقوقی، بیشتر سیاسی است تا فنی. در ان.پی.تی سقف عددی برای درصد غنی‌سازی مقرر نشده است؛ معیار حقوقی، عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای به سمت مقاصد نظامی است. برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و ایران در چارچوب تعهدات قانونی خود عمل کرده است.

غریب‌آبادی تاکید کرد: آژانس نمی‌تواند هم آثار حمله نظامی را گزارش کند، هم از کنار مسئولیت عاملان آن بگذرد، و هم از ایران بخواهد هزینه فنی و سیاسی ناامنی ایجادشده توسط متجاوزان را بپردازد. این نه راستی‌آزمایی است، نه اعتمادسازی.

او اظهار داشت: اگر آژانس می‌خواهد بخشی از راه‌حل دیپلماتیک باشد، باید از تبدیل گزارش فنی به ابزار فشار سیاسی پرهیز کند. پادمان با اقدام نظامی، تهدید و قطعنامه‌سازی تقویت نمی‌شود؛ با بی‌طرفی، رعایت حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت دولت‌ها و محکومیت صریح حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس تقویت می‌شود. نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد، دسترسی و ایمنی لازم برای بازرسی را از بین برد، و سپس پیامد همان حمله را به عنوان ابهام علیه ایران به کار گرفت.

گفتنی است، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حکام اعلام کرد: «آژانس نه اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت مواد هسته‌ای اعلام‌شده، تاسیسات و مکان‌های خارج از تاسیسات برای اهداف پادمانی دریافت کرده و نه به هیچ‌یک از این تاسیسات و مکان‌ها، به‌استثنای نیروگاه بوشهر، برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی دسترسی داشته است. بنابراین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته مسئولیت‌های پادمانی خود ذیل پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را در تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران انجام دهد و در نتیجه، قادر به راستی‌آزمایی وضعیت این تاسیسات و مواد هسته‌ای مرتبط با آن‌ها نیست.»