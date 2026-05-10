سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تحولات منطقه، تاکید کرد وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی است، نه موضع‌گیری سیاسی.

واکنش بقائی به اظهارات گروسی: آژانس جای سیاسی‌کاری نیست سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تحولات منطقه، تاکید کرد وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی است، نه موضع‌گیری سیاسی.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تحولات منطقه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، راستی‌آزمایی است، نه ارسال پیام‌های سیاسی در مورد تنگه هرمز، موشک‌های ایران یا نحوه رفتار تهران.

وی تاکید کرد: وقتی بی‌طرفی حرفه‌ای قربانی رفتارهای سیاسی یا جاه‌طلبی‌های شخصی بشود، اعتبار نهادها دچار فرسایش می‌شود و بعد از چندی اثربخشی آنها نیز مخدوش می‌گردد.