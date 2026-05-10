Nazenin Alp
10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره تحولات منطقه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وظیفه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، راستیآزمایی است، نه ارسال پیامهای سیاسی در مورد تنگه هرمز، موشکهای ایران یا نحوه رفتار تهران.
وی تاکید کرد: وقتی بیطرفی حرفهای قربانی رفتارهای سیاسی یا جاهطلبیهای شخصی بشود، اعتبار نهادها دچار فرسایش میشود و بعد از چندی اثربخشی آنها نیز مخدوش میگردد.