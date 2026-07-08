وزارت امور خارجه ایران اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را «مصداق نقض فاحش» بند 10 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ دانست و آن را به‌شدت محکوم کرد.

واکنش ایران به نقض یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا وزارت امور خارجه ایران اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را «مصداق نقض فاحش» بند 10 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ دانست و آن را به‌شدت محکوم کرد.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو



وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدام کارشکنانه واشنگتن اعلام کرد لغو مجوز عمومی صادره در تاریخ بیست و یک ژوئن نشانه‌ای بارز از غیرقابل اعتماد بودن هیات حاکمه آمریکا است



این وزارت‌خانه ضمن تاکید بر این که مسئولیت پیامدهای این عهدشکنی تماماً متوجه دولت آمریکا است، اعلام کرد که اقدام واشنگتن در لغو مجوز عمومی صادره در تاریخ 21 ژوئن، آن هم در شرایطی که کمتر از 20 روز از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد سپری شده، نشانه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیات حاکمه آمریکا است.

وزارت امور خارجه ایران همچنین خاطرنشان کرد که طی 20 روز گذشته، ایالات متحده مستقیماً یا به واسطه اقدامات اسرائيل علیه لبنان، بارها مرتکب نقض‌های کوچک و بزرگ مواد مختلف این یادداشت تفاهم شده است. این در حالی است که ایران از زمان امضای این سند تاکنون، با حسن نیت کامل و با استفاده از همه ظرفیت‌های خود، برای ایفای تعهداتش تلاش کرده است.

در پایان این بیانیه آمده است که دولت آمریکا بنا به عادت همیشگی، همزمان با نقض تعهدات خود در صدد توجیه آن‌ها به بهانه‌های گوناگون بوده است؛ لذا وزارت امور خارجه ایران ضمن هشدار نسبت به تبعات این پیمان‌شکنی، تاکید کرده که هر اقدامی را که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند، اتخاذ خواهد کرد.

