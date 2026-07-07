واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز

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07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طی مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در خصوص وضعیت تنگه هرمز نوشت: «لفاظیهای وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز شرمآور است و از حیث وارونه نشان دادن ماجرا و بازی با کلمات، شخصیت «مفیستوفلس» نمایشنامه «فاوست» گوته را در ذهن تداعی میکند.»
وی در ادامه تصریح کرد: آلمان باید به طور کامل بهخاطر همدستیاش در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشد و غرامت مترتب بر اقدامات غیرقانونی و مجرمانهاش را بپردازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: این نوع دست پیشگرفتنها نمیتواند رژیم حاکم بر برلین را از مسئولیتش بهخاطر مشارکت در یک جنگ غیرقانونی و جنایات جنگی ارتکابی علیه ایرانیان، مبرا کند.