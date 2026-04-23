نایب‌رئیس دوم مجلس ایران اعلام کرد که اولین مبالغ دریافتی از عوارض عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی و خزانه این کشور واریز شده است.

واریز نخستین درآمدهای حاصل از عوارض تنگه هرمز به خزانه ایران نایب‌رئیس دوم مجلس ایران اعلام کرد که اولین مبالغ دریافتی از عوارض عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی و خزانه این کشور واریز شده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس دوم مجلس ایران، رسماً از آغاز فرآیند واریز درآمدهای حاصل از دریافت عوارض در تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی این کشور خبر داد.

وی در گفتگو با رسانه‌های داخلی تصریح کرد که نخستین عواید حاصل از این طرح دریافت شده و به چرخه مالی رسمی کشور وارد شده است.

در همین راستا، علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم»، واریز این وجوه به حساب خزانه کل کشور را تایید کرد.

او توضیح داد که این اقدام به منظور شفاف‌سازی مالی و تجمیع درآمدهای حاصل از تردد در این آبراه راهبردی در یک حساب واحد صورت گرفته است.

طبق اظهارات سلیمی، مبلغ دریافتی از هر شناور ثابت نیست و بر اساس معیارهای فنی تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که نوع کشتی، حجم و ماهیت محموله و همچنین میزان ریسکی که هر شناور برای منطقه به همراه دارد، از عوامل تعیین‌کننده در محاسبه میزان عوارض عبور از تنگه هرمز هستند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر حاکمیت ایران بر این فرآیند، تصریح کرد که تعیین میزان وجوه و چگونگی دریافت آن‌ها کاملاً در اختیار مقامات ایرانی است.

وی افزود که ایران قواعد و قوانین مربوط به این عوارض را به طور مستقل مشخص می‌کند و نظارت دقیقی بر اجرای این ضوابط دارد.

سلیمی همچنین به مبانی حقوقی این اقدام اشاره کرد و گفت که واریز این مبالغ به حساب واحد خزانه، بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی ایران انجام می‌شود.

طبق این اصول قانونی، تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز گردد و واریزی‌های اخیر نیز در راستای رعایت دقیق این الزامات قانون اساسی بوده است.

وی در بخش دیگری از توضیحات خود اشاره کرد که وجوهی که پیش از این بابت عوارض از کشتی‌ها اخذ شده بود، اکنون در فرآیند انتقال به حساب‌های رسمی قرار گرفته است.

