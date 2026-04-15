هلال‌احمر ایران: 275 شهرستان در کشور هدف حمله قرار گرفت سخنگوی هلال احمر ایران اعلام کرد در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، 275 شهرستان در سراسر این کشور هدف قرار گرفته و خسارت‌های گسترده‌ای به مراکز اداری، آموزشی و درمانی وارد شده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مجتبی خالدی، سخنگوی هلال احمر ایران، در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد کرد: 275 شهرستان در سطح کشور مورد حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.



به گفته وی، 23 هزار و 501 مرکز اداری و تجاری، 857 فضای آموزشی، 339 مرکز بهداشتی، درمانی، کلینیک و داروخانه و 32 مرکز دانشگاهی و آموزشی عالی آسیب دید.

وی افزود: در حملات آمریکا و اسرائیل 6003 ماموریت و در جنگ 12 روزه 512 ماموریت انجام شد.

خالدی درباره آسیب‌هایی که به مراکز و تجهیزات امدادی وارد شده گفت: در بخش امدادی نیز 56 مرکز هلال احمر، 42 خودروی امدادی، 43 دستگاه آمبولانس و 3 فروند بالگرد دچار آسیب شده‌اند.

