15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مجتبی خالدی، سخنگوی هلال احمر ایران، در گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد کرد: 275 شهرستان در سطح کشور مورد حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.
به گفته وی، 23 هزار و 501 مرکز اداری و تجاری، 857 فضای آموزشی، 339 مرکز بهداشتی، درمانی، کلینیک و داروخانه و 32 مرکز دانشگاهی و آموزشی عالی آسیب دید.
وی افزود: در حملات آمریکا و اسرائیل 6003 ماموریت و در جنگ 12 روزه 512 ماموریت انجام شد.
خالدی درباره آسیبهایی که به مراکز و تجهیزات امدادی وارد شده گفت: در بخش امدادی نیز 56 مرکز هلال احمر، 42 خودروی امدادی، 43 دستگاه آمبولانس و 3 فروند بالگرد دچار آسیب شدهاند.