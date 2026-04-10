هلال‌احمر ایران: بیش از 125 هزار واحد غیرنظامی در حملات اسرائیل و آمریکا آسیب دید رئیس جمعیت هلال احمر ایران در تشریح خسارات وارده به مناطق غیرنظامی در پی حملات اسرائیل و آمریکا گفت که بیش از 125 هزار واحد غیرنظامی در این حملات آسیب دیده است.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران با تشریح خسارات وارده به مناطق غیرنظامی در پی حملات اسرائیل و آمریکا گفت: در جریان این تجاوزها، 125 هزار و 630 واحد غیرنظامی در سراسر کشور آسیب دیده است.

طبق گزارش خبرگزاری ایرنا، به گفته کولیوند از مجموع اماکن آسیب‌دیده، 23 هزار و 500 واحد مربوط به مراکز تجاری و محل کسب و کار مردم است.

در این حملات 339 مرکز درمانی شامل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و اورژانس مورد اصابت قرار گرفتند.