Sarah Aşkar
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران با تشریح خسارات وارده به مناطق غیرنظامی در پی حملات اسرائیل و آمریکا گفت: در جریان این تجاوزها، 125 هزار و 630 واحد غیرنظامی در سراسر کشور آسیب دیده است.
طبق گزارش خبرگزاری ایرنا، به گفته کولیوند از مجموع اماکن آسیبدیده، 23 هزار و 500 واحد مربوط به مراکز تجاری و محل کسب و کار مردم است.
در این حملات 339 مرکز درمانی شامل بیمارستانها، داروخانهها، آزمایشگاهها، مراکز بهداشتی و اورژانس مورد اصابت قرار گرفتند.