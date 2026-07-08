هشدار کویت و بحرین درباره حملات موشکی و پهپادی از ایران

08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
کویت و بحرین از شهروندان خود و خارجیهای مقیم این کشورها خواستند در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران، دستورالعملهای صادرشده از سوی مقامهای رسمی را رعایت کنند.
ارتش کویت در بیانیهای که در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، درباره حمله هوایی انجامشده از ایران اطلاعرسانی کرد.
در این بیانیه آمده است که سامانه پدافند هوایی کویت با حملات موشکی و پهپادی مقابله کرده و صداهای انفجار شنیدهشده ناشی از این عملیات دفاعی بوده است.
ارتش کویت همچنین از مردم خواست دستورالعملهای امنیتی و ایمنی صادرشده از سوی مقامهای کویتی را رعایت کنند.
وزارت کشور بحرین نیز با انتشار بیانیهای در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، درباره حملات موشکی و پهپادی هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: از شهروندان و افراد مقیم کشور درخواست میشود آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن مراجعه کنند.