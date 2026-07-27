هشدار وزارت بهداشت ایران درباره سرعت افزایش سرطان در این کشور؛ 2 برابر میانگین جهانی است

Narges Rezaie
27 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
علیرضا مطلق، دبیر کمیته ملی پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت ایران نسبت به روند رو به رشد سرطان در این کشور هشدار داد و تصریح کرد: سرعت افزایش بروز سرطان در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است.
به گزارش «مهر»، مطلق در نشست دورهای مشاوران امور زنان و خانواده با موضوع پیشگیری از سرطان، با اشاره به وضعیت سرطان در ایران گفت: برآوردهای جدید نشان میدهد سالانه حدود ۲۰۰ هزار مورد جدید سرطان در کشور رخ میدهد. سرطان همچنان دومین علت مرگومیر در ایران است و حدود نیمی از مبتلایان جان خود را بر اثر این بیماری از دست میدهند.
وی افزود: در حال حاضر از هر هفت ایرانی، یک نفر در طول زندگی به سرطان مبتلا میشود؛ این در حالی است که احتمال ابتلا در جهان حدود ۲۰ درصد است، بنابراین هنوز میزان بروز سرطان در ایران از متوسط جهانی کمتر است، اما روند رشد آن نگرانکننده است.
مطلق اظهار داشت: پیشبینیها نشان میدهد تعداد موارد سرطان در ایران تا سال ۲۰۴۰ نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۱۱۵ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که این رقم در جهان ۶۳ درصد و در منطقه غرب آسیا حدود ۱۰۰ درصد است؛ بنابراین سرعت افزایش بروز سرطان در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است.
وی گفت که آلودگی هوا، آلودگیهای محیطی، تغذیه نامناسب، مصرف دخانیات و الکل در افزایش موارد سرطان نقش دارند که بخش زیادی از آنها قابل پیشگیری هستند.
در این راستا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۱۴۰ هزار مورد جدید سرطان در این کشور شناسایی میشود گفت: به طور میانگین روزانه ۳۸۹ مورد جدید سرطان در کشور تشخیص داده میشود و از این تعداد، ۱۹۳ مورد مربوط به زنان است.
رئیسی در ادامه با انتقاد از وضعیت صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: امروز صنعت خودروسازی با خودروهایی که تولید میکند، به سلامت مردم آسیب میزند؛ بهگونهای که خودروهای ناایمن در جادهها باعث مرگ مردم میشوند و خودروهای آلاینده نیز جان و سلامت مردم را تهدید میکنند.