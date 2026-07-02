Narges Rezaie
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در ایران امروز در بیانیهای اعلام کرد: تمام شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هرگونه تردد امن از تنگه هرمز، از مسیری که ایران تعیین کرده است، اقدام کنند.
به گزارش «ایرنا»، در این بیانیه آمده است: هرگونه عدم تمکین و خروج از مسیر تعیینشده یا بیتوجهی به پروتکلهای ناوبری جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، با پاسخ بیدرنگ و مقتدرانه نیروهای مسلح مواجه شده و امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت.
در ادامه بیانیه فوق تصریح شده است: مسئولیت هرگونه تلاش برای دخالت در امور امنیتی یا هرگونه اقدام مخل در تنگه هرمز توسط آمریکا، تهدیدی علیه حاکمیت ملی ایران تلقی میشود و با واکنش سریع و قاطع روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه تاکید شده است: «استمرار حضور جنگندههای آمریکا، اعم از با سرنشین و بدون سرنشین، بر فراز تنگه هرمز موجبات ناامنی این آبراه شده و امنیت منطقه را به خطر خواهد انداخت. ایران در صیانت از حق حاکمیت خود در تنگه هرمز، از هیچ اقدامی برای درهم کوبیدن هرگونه تعدی و تجاوز توسط ارتش آمریکا و حامیان آن، دریغ نخواهد کرد.»