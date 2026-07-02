قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد تمام شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هرگونه تردد امن از تنگه هرمز، از مسیری که ایران تعیین کرده است، اقدام کنند.

هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا به کشتی‌ها برای تردد از تنگه هرمز قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد تمام شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هرگونه تردد امن از تنگه هرمز، از مسیری که ایران تعیین کرده است، اقدام کنند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در ایران امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمام شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هرگونه تردد امن از تنگه هرمز، از مسیری که ایران تعیین کرده است، اقدام کنند.

به گزارش «ایرنا»، در این بیانیه آمده است: هرگونه عدم تمکین و خروج از مسیر تعیین‌شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوبری جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، با پاسخ بی‌درنگ و مقتدرانه نیروهای مسلح مواجه شده و امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت.

در ادامه بیانیه فوق تصریح شده است: مسئولیت هرگونه تلاش برای دخالت در امور امنیتی یا هرگونه اقدام مخل در تنگه هرمز توسط آمریکا، تهدیدی علیه حاکمیت ملی ایران تلقی می‌شود و با واکنش سریع و قاطع روبه‌رو خواهد شد.

در این بیانیه تاکید شده است: «استمرار حضور جنگنده‌های آمریکا، اعم از با سرنشین و بدون سرنشین، بر فراز تنگه هرمز موجبات ناامنی این آبراه شده و امنیت منطقه را به خطر خواهد انداخت. ایران در صیانت از حق حاکمیت خود در تنگه هرمز، از هیچ اقدامی برای درهم‌ کوبیدن هرگونه تعدی و تجاوز توسط ارتش آمریکا و حامیان آن، دریغ نخواهد کرد.»