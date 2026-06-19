İlayda Çakırtekin, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با انتشار پیامی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس، به احتمال نقض تعهدات یا طرح مطالبات زیادهخواهانه از سوی آمریکا در قبال توافقنامه جدید واکنش نشان داد.
قالیباف در این پیام تصریح کرد: «در صورت هرگونه بدعهدی، نقض توافقنامه یا زیادهخواهی از سوی طرف مقابل، در دادن پاسخی کوبنده به دشمن هیچ تردیدی نخواهیم داشت. آنها یک بار در جنگ سیلی خوردند و اگر بخواهند همان مسیر را دنبال کنند، سیلی بهمراتب محکمتری خواهند خورد.»
وی با تاکید بر اینکه وظیفه محولشده به آنها از سوی مجتبی خامنهای، رهبر ایران، «پیگیری تحقق شرایط و مفاد توافقنامه» است، مجدداً پایبندی به دستورات وی را اعلام کرد.
چهارشنبهشب، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را بهصورت الکترونیکی امضا کردند تا مسیر برای پایان دادن به جنگی که از 28 فوریه توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده بود، هموار شود. بر اساس این یادداشت تفاهم، واشنگتن و تهران مذاکراتی را به مدت 60 روز با امکان تمدید، با هدف دستیابی به توافق نهایی پیرامون برنامه هستهای ایران و تحریمهای بینالمللی آغاز خواهند کرد.