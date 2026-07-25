هشدار شلیک سپاه پاسداران ایران به 4 شناور در تنگه هرمز سپاه پاسداران ایران اعلام کرد 4 شناور را که قصد عبور غیرمجاز از خارج مسیرهای تعیین‌شده در تنگه هرمز داشتند، با شلیک هشدار متوقف کرده است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته با شلیک هشدار، مانع از عبور غیرمجاز 4 شناور در تنگه هرمز شده و مسیر حرکت آن‌ها را تغییر داده است.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی تلویزیون دولتی ایران، این شناورها قصد داشتند خارج از خطوط عبوری تعیین‌شده از تنگه هرمز عبور کنند که با مداخله نیروهای یگان دریایی سپاه پاسداران مواجه شدند.

ایران و ایالات متحده آمریکا در 14 ژوئن و در چارچوب مذاکرات تحت وساطت پاکستان، توافقنامه‌ای 14 ماده‌ای برای توقف اقدامات نظامی و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفتگو به امضا رسانده بودند.

با این حال، ایران با استناد به مفاد این توافقنامه تاکید دارد که عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز باید تحت نظارت و کنترل این کشور انجام شود و بر همین اساس عملیات‌های نظارتی خود در منطقه را ادامه می‌دهد.

سپاه پاسداران ایران پیش از این و در تاریخ 22 ژوئیه نیز با صدور بیانیه‌ای درباره عدم استفاده از مسیرهای جایگزین و غیرمجاز در تنگه هرمز هشدار داده بود.