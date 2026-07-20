نماینده مجلس ایران با هشدار نسبت به اقدامات «جریان‌ تندرو» علیه مسئولان این کشور به‌ویژه پزشکیان و قالیباف، گفت این جریان افراطی همان جریان تخریب هاشمی رفسنجانی و لاریجانی است.

هشدارها در ایران نسبت به اقدامات «خسارت‌بار و خطرآفرین» تندروها و هجمه علیه پزشکیان و قالیباف نماینده مجلس ایران با هشدار نسبت به اقدامات «جریان‌ تندرو» علیه مسئولان این کشور به‌ویژه پزشکیان و قالیباف، گفت این جریان افراطی همان جریان تخریب هاشمی رفسنجانی و لاریجانی است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محمد باقری، نماینده مجلس ایران تصریح کرد: «با توجه به شرایط کنونی کشور و فضایی که جریان‌ تندرو علیه مسئولان به‌ویژه روسای دولت و مجلس ایجاد کرده و آقای پزشکیان و آقای قالیباف را مورد هجمه قرار دادند، دوباره این احساس خطر به وجود آمده که این جریان در کشور جان گرفته و مردم در تله این جریان افراطی بیفتند لذا تذکر مقام معظم رهبری بدان معناست که مردم آگاه باشید که این جریان افراطی همان جریان تخریب هاشمی رفسنجانی و لاریجانی است و در تله ‌این جریان نیفتند.»



باقری در گفت‌وگو با «ایسنا»، افزود که در این شرایط باید جریان عقلانیت کشور مراقب باشند در تله این جریان افراطی و تندرو قرار نگیرند.



وی در ادامه «این جریان افراطی و تندرو» در ایران را، افرادی «بی‌ترمز» خواند و گفت: برخوردهای قضایی با آن‌ها،‌ فایده‌ای ندارد. اگر با این افراد برخورد شود آن‌ها وقیح‌تر می‌شوند.



این انتقادات نماینده مجلس ایران از جریان تندرو در این کشور در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی، سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران طی سخنانی در جمع مشاورانش گفت: «جای تأمل و تأسف است در میانه چنین وضعیت پیچیده و شکننده‌ای که باز اسرائیل میاندار شده و به تحریک آمریکا پرداخته است، گرایش‌ها و نیروها و رسانه‌های افراطی و خطرآفرین در داخل نیز با آن همسو شده و به تخفیف مذاکره، توافق و نهادها و مسئولان مبادرت کرده‌اند. به حکم انصاف و اخلاق و خرد، طرفداران جنگ و تلاشگران سیاسی و رسانه‌ای را برای ناکام گذاشتن توافق و ایجاد دوگانگی در حکمرانی و قطبی‌ کردن جامعه، همدل با اسرائیل نمی‌دانم ولی می‌گویم اگرچه بسیاری از آنان نیت خوب دارند اما در عمل همان راهی را می‌روند و همان حرفی را می‌گویند که اسرائیل می‌رود و می‌گوید.«



وی شرایط ایران امروز را «پیکر زخم‌دیده از جور اغیار و نامهربانی و کم‌دانی یاران» توصیف کرد و افزود: «امروز هم بنا به دغدغه و تجربه‌ می‌گویم جدا کردن قطعاتی از تاریخ از زمینه‌ها و زمانه و شرایط آن‌ها و بهره‌گیری برای توجیه روش‌ها و روال‌هایی که برای تدبیر امور امروز کشور از عیب و نقص هم بری نیست، خسارت‌بار و خطرآفرین است؛ هرچند تاریخ می‌تواند و باید منشأ عبرت خیرخواهان باشد. هوشیار باشیم که از احساسات پاک مردم به نفع اهواء جنگ‌طلبانه و تخریب بیشتر ایران از سوی جریان‌هایی افراطی سوءاستفاده نشود.»



به موازات این هشدارهای سیاستمداران نسبت به پیامدهای «خسارت‌بار و خطرآفرین» اقدامات جریان‌های افراطی در ایران، مقامات و مسئولان حوزه اقتصاد نیز در این راستا درباره عواقب تندروی و افراط‌گرایی برای آینده این کشور به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. به گونه‌ای که امروز، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه افراط‌گرایی در عرصه سیاست و اقتصاد، هزینه‌های سنگینی بر معیشت و تولید تحمیل می‌کند، اعلام کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد تصمیم‌های رادیکال، اقتصادها را به سمت تورم، فرار سرمایه و کاهش تولید سوق می‌دهد و مقابله با این روند، مستلزم اصلاحات اقتصادی، تقویت گفت‌وگوی ملی و پرهیز از سیاست‌های شتاب‌زده است.



عباد در گفت‌وگو با «ایرنا»، درباره آثار رفتارهای رادیکالیسم بر اقتصاد ملی اظهار داشت: رفتارهای افراطی، چه در قالب تحریم‌های یک‌جانبه خارجی، چه در قالب سیاست‌های پوپولیستی داخلی و چه در شکل ناآرامی‌های اجتماعی، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کنند که نتیجه آن بی‌ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه و کاهش تولید است که تشدید تورم و بیکاری را در پی دارد و در نتیجه آن دوباره به رادیکالیسم دامن زده می شود.



این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: رادیکالیسم در ایران تک‌چهره نیست و بازیگران متفاوتی دارد که در دو سطح عمده قابل شناسایی‌اند. سطح نخست گروه‌های مسلح و تروریستی همچون منافقین و گروهک های مسلح هستند که با خشونت فیزیکی به دنبال تغییر ساختار یا تجزیه کشور هستند و سطح دوم جریان‌های رادیکال سیاسی-اجتماعی درون با خارج از حاکمیت هستند. در درون حاکمیت، طیف‌هایی که رویکرد سختگیرانه و مخالفت با مدارا دارند، مصداق بارز تندروی محسوب می‌شوند و در سوی مقابل نیز برخی جریان‌های اپوزیسیون خارج از کشور، اعم از سلطنت‌طلب و چپ‌های رادیکال، با شعارهای ساختارشکنانه به تشدید شکاف‌ها دامن می‌زنند.

وی خاطر نشان کرد: آنچه همه این بازیگران را به هم پیوند می‌دهد، بی‌اعتنایی به هزینه‌های انسانی و اقتصادی اقدامات خود و اصرار بر راه‌حل‌های یک‌سویه و غیرمشارکتی است.

در این راستا، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز با هشدار نسبت به پیامدهای تندروی و افراط‌گرایی برای آینده این کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی گفت: رادیکالیسم نه‌تنها ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را فرسوده می‌کند، بلکه در نهایت کشور را زیر فشارهای اقتصادی به عقب‌نشینی وامی‌دارد.



نجفی در گفت‌وگو با «ایرنا»، تصریح کرد: بدون شک شرکت‌های تراستی از محل تحریم‌ها و محدودیت‌ها ارتزاق می‌کنند و حاضرند هزینه‌های کلانی کنند تا شرایط موجود که سودهای چشمگیری از آن دارند، تغییر نکند و کشور به شرایط عادی بازنگردد. این شرکت‌ها به دلیل درآمدهای کلانی که از این مسیر به دست آورده‌اند، آمادگی دارند هزینه‌های سنگینی بپردازند، زیرا در صورت عادی شدن شرایط، ناچار می‌شوند از مسیرهای منطقی و متعارف مانند فعالان اقتصادی عادی کسب درآمد کنند و دیگر از آن سودهای سرشار خبری نخواهد بود.

وی تأکید کرد: به همین دلیل، این گروه‌ها امروز ناچارند برای حفظ منافع خود هزینه کنند و نوعی از رادیکالیسم را توسعه دهند تا فعالان اقتصادی عادی نتوانند فعالیت کنند و آنان همچنان از موهبت تحریم بهره‌مند بمانند.

نجفی با اشاره به نقش کنش‌های افراطی در تشدید شکاف‌های اجتماعی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی، افزود: کنشگران سیاسی و تحلیلگران باید بررسی کنند آبشخور این رفتارها از کجاست، زیرا بخشی از این رفتارها، از سوی سوءاستفاده‌گرانی تغذیه می‌شود که از شرایط مشکل‌دار و تحریم‌های موجود علیه کشور سود می‌برند.

