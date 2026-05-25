نیکزاد و حاجی‌ بابایی نواب رئیس مجلس ایران شدند

Nazenin Alp
25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
انتخابات هیئترئیسه مجلس ایران صبح امروز بهصورت حضوری و با رأی مستقیم نمایندگان برگزار شد. در این انتخابات، ۱۲ عضو هیئترئیسه شامل یک رئیس، ۲ نایبرئیس، ۶ دبیر و ۳ ناظر برای اجلاسیه سوم مجلس انتخاب شدند.
در بخش انتخاب ریاست مجلس، محمدباقر قالیباف، محمدتقی نقدعلی و عثمان سالاری نامزدهای این سمت بودند که در نهایت محمدباقر قالیباف با رأی نمایندگان برای یک سال دیگر بهعنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ابقا شد.
همچنین در ادامه روند انتخابات، ترکیب نواب رئیس، دبیران و ناظران هیئترئیسه مجلس مشخص شد و ساختار مدیریتی مجلس برای اجلاسیه سوم شکل گرفت.
در بخش انتخاب نواب رئیس، علی نیکزاد با ۱۴۳ رأی و حمیدرضا حاجیبابایی با ۱۰۰ رأی بهترتیب بهعنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند.
پیش از رأیگیری نیز حمیدرضا حاجیبابایی، علی نیکزاد، حسینعلی حاجیدلیگانی، پیمان فلسفی، عبدالرضا مصری، رضا جباری و علیرضا منادی سفیدان برای این سمتها نامزد شده بودند.