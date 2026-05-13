گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی است که برخلاف ادعاهای دولت دونالد ترامپ درباره «نابودی» ارتش ایران، تهران همچنان بخش عمده توان موشکی و زیرساخت‌های نظامی خود را حفظ کرده است.

نیویورک‌تایمز: ایران بخش عمده توان موشکی خود را حفظ کرده است

استانبول/خبرگزاری آنادولو

روزنامه نیویورک‌تایمز به استناد اسناد محرمانه اطلاعاتی مربوط به ماه مه گزارش داد ایران بار دیگر به 30 پایگاه موشکی از مجموع 33 پایگاه خود در تنگه هرمز دسترسی پیدا کرده است.

در این گزارش ادعا شده که ایران همچنان حدود 70 درصد از ذخایر موشکی پیش از جنگ و همچنین سامانه‌های پرتاب متحرک خود را در اختیار دارد.

همچنین در این ارزیابی آمده است که نزدیک به 90 درصد از تأسیسات زیرزمینی ذخیره‌سازی و پرتاب موشک در سراسر ایران، به‌طور کامل یا جزئی دوباره عملیاتی شده‌اند.

اولیویا والز، معاون سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش بار دیگر تاکید کرد ارتش ایران «درهم شکسته» شده است.

وی افرادی را که معتقدند ارتش ایران در حال بازسازی است، به «خودفریبی» یا «سخنگویی سپاه پاسداران» متهم کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت القای این موضوع که ارتش ایران همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد، «تقریبا خیانت» محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، جوئل والدز، معاون سخنگوی پنتاگون، رسانه‌هایی مانند نیویورک‌تایمز را به حمایت تبلیغاتی از ایران متهم کرد و گفت به‌جای توصیف عملیات «خشم حماسی» به‌عنوان یک موفقیت تاریخی، در حال ارائه کمک رسانه‌ای به جمهوری اسلامی ایران هستند.