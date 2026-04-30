Nazenin Alp
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد اعلام کرد: «تمام اورانیوم غنیشده ایران همواره تحت نظارت کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده و هیچ گزارشی حتی درباره یک گرم از مواد هستهای ایران مبنی بر انحراف از مسیر صلحآمیز وجود ندارد».
نمایندگی ایران تصریح کرد: «ایالات متحده از کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) سوءاستفاده کرد و اورانیوم غنیشده ایران را بهعنوان تهدیدی جلوه داد تا توجهها را از اقدامات ناقض تعهدات خود و متحدانش در حوزه خلع سلاح هستهای منحرف کند».
نمایندگی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: «شورای امنیت سازمان ملل، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای حکام نه تنها این حملات غیرقانونی را محکوم نکردند، بلکه با کمال تاسف، اقداماتی انجام دادند که نقش قربانی و متجاوز را عوض کرد».