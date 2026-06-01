نماینده مجلس ایران: با نوعی عقب‌ماندگی در حوزه کریدورها مواجه هستیم نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران با بیان اینکه «شرایط جنگ ضرورت توسعه کریدورها را پررنگ‌تر کرد»، گفت در سال‌های گذشته در توسعه کریدورهای اصلی کشور کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌هایی صورت گرفته و به همین دلیل امروز با نوعی عقب‌ماندگی در این حوزه مواجه هستیم.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته در توسعه کریدورهای اصلی کشور کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌هایی صورت گرفته و به همین دلیل امروز با نوعی عقب‌ماندگی در این حوزه مواجه هستیم. از سوی دیگر، در بخش توسعه زیرساخت‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد و کمبود نقدینگی یکی از مسائل جدی این حوزه به شمار می‌رود.

به گزارش «ایلنا»، صوفی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای جایگزین بنادر جنوبی، گفت: این موضوع صرفاً به شرایط جنگی مربوط نمی‌شود، اما جنگ نشان داد که توجه به توسعه کریدورها تا چه اندازه ضروری است.

این اظهارات نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی این کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.

وی گفت: در صورت نیاز، شخصاً با سران کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای رایزنی خواهم کرد تا موانع احتمالی در مسیر تأمین و انتقال کالاهای اساسی و دارو در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.