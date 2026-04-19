نمایش مستند «32 متر» در جشنواره فیلم استانبول

19 آوریل 2026•بهروزرسانی: 19 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مستند بلند «32 متر» ساخته سینماگر ایرانی مرتضی اتابکی در بخش «نگاههای نو» جشنواره فیلم استانبول برای نخستینبار در ترکیه به نمایش درآمد.
در این نمایش که در مرکز خرید «Nişantaşı Citys» برگزار شد، اتابکی در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اظهار داشت: این مستند نماد مقاومت زنانی است که سکوت را میشکنند.
وی با اشاره به اینکه این اثر نخستینبار در جشنواره بینالمللی مستند آمستردام (IDFA) به نمایش درآمده، گفت: کنجکاوم بازتاب آن را در میان تماشاگران ترکیه ببینم؛ بازتاب روح متفاوت آنادولو در جهان برای او بسیار خوشحالکننده است.
او تاکید کرد عنوان فیلم فراتر از یک اصطلاح فنی است و «32 متر» در این اثر تنها یک عدد نیست، بلکه به فاصلهای اشاره دارد که مردان میان خود و زنان میگذارند و نوعی نگاه تحقیرآمیز را نشان میدهد؛ مفهومی که تنها پس از تماشای فیلم بهطور کامل درک میشود.
اتابکی همچنین توضیح داد روند ساخت این مستند 6 سال طول کشیده و ایده اصلی آن زمانی شکل گرفته که بهطور اتفاقی با شخصیت محوری فیلم در روستایی در نزدیکی قونیه آشنا شده است.
او اذعان داشت: در جریان فیلمبرداری با مشکلاتی از جمله بیاعتمادی مردم نسبت به دوربین مواجه بودم و برای شکستن این فاصله، تیم تولید مجبور شدم مدتی در کنار مردم زندگی کنم تا فضای اعتماد شکل بگیرد.
این سینماگر ایرانی با اشاره به تاثیرپذیری از استاد خود عباس کیارستمی گفت: شیوه نزدیک شدن به انسانها و ایجاد ارتباط انسانی را از او آموختهام.
اتابکی افزود: هدف فیلم تنها روایت «زن و اسلحه» نیست، بلکه به چالش کشیدن کلیشههای تثبیتشده درباره زنان آنادولو است؛ کلیشههایی که به گفته او در نگاه غربی اغلب زنان را قربانی نشان میدهد، در حالی که این فیلم تصویری متفاوت و الهامبخش ارائه میدهد.