نمایندگان مجلس ایران در نخستین جلسه مجازی خود، کلیات لایحه مقابله با جنایت بین‌المللی را با 170 رأی موافق به تصویب رساندند و بررسی جزئیات این لایحه را آغاز کردند.

نخستین جلسه مجازی مجلس ایران برگزار شد نمایندگان مجلس ایران در نخستین جلسه مجازی خود، کلیات لایحه مقابله با جنایت بین‌المللی را با 170 رأی موافق به تصویب رساندند و بررسی جزئیات این لایحه را آغاز کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

نخستین جلسه مجازی مجلس ایران صبح امروز به صورت وبیناری برگزار شد و در آن، کلیات لایحه مقابله با جنایت بین‌المللی به تصویب رسید.

به گزارش «تسنیم»، علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد در این باره گفت: این جلسه از ساعت 9 به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس، آغاز شد.

وی افزود: بررسی لایحه دولت با عنوان «مقابله با جنایت بین‌المللی» در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و موافقان و مخالفان دیدگاه‌های خود را درباره این لایحه مطرح کردند. همچنین تعدادی از نمایندگان اخطارهای قانون اساسی و تذکراتی را در این زمینه ارائه دادند.

نخعی‌راد اظهار داشت: در پایان، کلیات این لایحه با 170 رأی موافق، 32 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر به تصویب رسید. پس از تصویب کلیات، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه مقابله با جنایت بین‌المللی شد.