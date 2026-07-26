نخستین جلسه مجازی مجلس ایران برگزار شد

Nazenin Alp
26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
نخستین جلسه مجازی مجلس ایران صبح امروز به صورت وبیناری برگزار شد و در آن، کلیات لایحه مقابله با جنایت بینالمللی به تصویب رسید.
به گزارش «تسنیم»، علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد در این باره گفت: این جلسه از ساعت 9 به ریاست علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس، آغاز شد.
وی افزود: بررسی لایحه دولت با عنوان «مقابله با جنایت بینالمللی» در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و موافقان و مخالفان دیدگاههای خود را درباره این لایحه مطرح کردند. همچنین تعدادی از نمایندگان اخطارهای قانون اساسی و تذکراتی را در این زمینه ارائه دادند.
نخعیراد اظهار داشت: در پایان، کلیات این لایحه با 170 رأی موافق، 32 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر به تصویب رسید. پس از تصویب کلیات، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه مقابله با جنایت بینالمللی شد.