نامه ایران به یونیسف: صدها کودک در حملات اخیر کشته و هزاران نفر مجروح شدند

27 آوریل 2026•بهروزرسانی: 27 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در نامهای به در نامهای به کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، ضمن انتقاد از عملکرد این نهاد در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به این کشور، اعلام کرد که در «جنگ 40 روزه» صدها کودک کشته و هزاران نفر زخمی شدهاند.
به گزاش (ایرنا)، سراج در این نامه اعلام کرد که در جریان این جنگ، 383 کودک جان خود را از دست دادهاند که شامل 7 کودک زیر یک سال، 255 کودک 1 تا 12 سال و 121 نوجوان 12 تا 18 سال بوده است؛ همچنین 2115 کودک زخمی شدهاند که 70 نفر از آنان زیر 2 سال سن داشتهاند.
وی در این نامه تاکید کرد که در جریان «جنگ 40 روزه» در مارس و آوریل 2026، اهداف غیرنظامی در ایران هدف حملات قرار گرفته و هزاران نفر از شهروندان، از جمله شمار زیادی کودک، کشته یا زخمی شدهاند.
سراج همچنین با اشاره به گزارشهای داخلی و بینالمللی، اعلام کرد که در این حملات، مناطق مسکونی، مدارس، مراکز علمی و درمانی، زیرساختهای حملونقل و حتی هواپیماهای حامل کمکهای بشردوستانه هدف قرار گرفتهاند.