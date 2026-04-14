Nazenin Alp
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در ادامه تنشهای حقوقی ناشی از درگیریهای نظامی اخیر، جمهوری اسلامی ایران رسماً فرآیند درخواست غرامت از کشورهایی را که در حملات جبهه آمریکا-اسرائیل علیه خاک این کشور نقش داشتهاند، آغاز کرد. «امیرسعید ایروانی»، نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل، در نامهای به مقامات ارشد این نهاد بینالمللی، بر لزوم مسئولیتپذیری این دولتها تأکید کرد.
ایروانی در این نامه تصریح کرد که شواهد مستند مبتنی بر گزارشهای دقیق نیروهای مسلح ایران، نشاندهنده استفاده متجاوزان از قلمرو این کشورها برای انجام حملات غیرقانونی است. وی افزود: «مهاجمان (آمریکا و اسرائیل) از قلمرو این دولتها استفاده کرده و در برخی حملات علیه اهداف غیرنظامی نیز مشارکت داشتهاند؛ اقدامی که نقض صریح تعهدات بینالمللی این کشورها محسوب میشود».
این نامه در ادامه گزارش پیشین ایران در تاریخ 21 مارس است که در آن به طور مشخص از کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و کویت نام برده شده بود. ایران تأکید کرده است که این کشورها باید «تمامی خسارات مادی و معنوی وارده ناشی از این همکاریهای نظامی را جبران کنند».
نماینده ایران خاطرنشان کرد که «این پرونده بر اساس اسناد ارائه شده به دبیرخانه سازمان ملل و شورای امنیت پیگیری خواهد شد تا حقوق تضییع شده ملت ایران در پی این حملات غیرقانونی احقاق گردد».