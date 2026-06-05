مومنی: امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود

Nazenin Alp
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران در پنجمین نشست وزیران امور داخلی و امنیت عمومی سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، شرایط کنونی نظام بینالملل را «شکننده، سیال و ناپایدار» توصیف و تاکید کرد هیچ کشوری بهتنهایی قادر به مقابله با چالشهای امنیتی فزاینده جهان نیست.
مومنی در این نشست با اشاره به اهمیت چندجانبهگرایی و حرکت به سوی نظم چندقطبی، سازمان همکاری شانگهای را یکی از بازیگران مهم ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قرن ۲۱ دانست و گفت این سازمان با برخورداری از نیمی از جمعیت جهان و سهم قابل توجه در اقتصاد و انرژی جهانی، نقش مهمی در صلح و ثبات منطقهای دارد.
وی امنیت را پیششرط توسعه پایدار خوانده و گفت؛ بدون ثبات امنیتی، سرمایهگذاری و پیشرفت اقتصادی امکانپذیر نیست.
وزیر کشور ایران تاکید کرد رویکرد تهران، تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه و بر پایه حقوق بینالملل و احترام به حاکمیت کشورها است و گفت تحریمهای یکجانبه و رویکردهای دوگانه موجب بیثباتی و بیاعتمادی بیشتر در جهان میشود.
او با اشاره به تهدیدات تروریسم، افراطگرایی و جداییطلبی گفت: این پدیدهها بهصورت شبکهای به امنیت و توسعه منطقه آسیب میزنند و ایران یکی از قربانیان اصلی تروریسم است.
گفتنی است، در حاشیه این نشست، وزرای کشور ایران، پاکستان و تاجیکستان دیدار و گفتوگو کردند.