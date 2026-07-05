05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
تهران/ خبرگزاری آنادولو
موزه ماشینهای اداری سفیر در تهران که در خیابان ایرانشهر قرار دارد، با نگهداری مجموعهای از ماشینهای تحریر از نخستین نمونههای شاخصدار تا مدلهای صفحهکلیدی، بخشی از تاریخ تحول ابزارهای نوشتاری را به نمایش گذاشته است.
در این موزه، علاوه بر ماشینهای تحریر، مجموعهای از ماشینحسابهای قدیمی، دستگاههای صدور چک، تلفن، تلگراف، تجهیزات ارتباطی نظامی، دوربینهای قدیمی و دستگاههای چاپ و فتوکپی نیز در معرض دید عموم قرار دارد.
ارغوان محجوب، مدیر موزه گفت این مجموعه در سال 2001 به ابتکار فرشاد کمالخانی تأسیس شده و بیشتر دستگاههای آن همچنان قابل استفاده هستند.
به گفته وی، از قطعات ماشینهای تحریر قدیمی و غیرقابل استفاده نیز در قالب پروژه هنری «زیورآلات ماشینتحریر» برای طراحی آثار منحصربهفرد استفاده شده است.
محجوب با اشاره به اینکه بازدید از موزه چهار روز در هفته و بهصورت رایگان امکانپذیر است، افزود که بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با تاریخ و سازوکار ماشینهای تحریر، از فضای آرام و فرهنگی موزه نیز استقبال میکنند.
وی همچنین یکی از ارزشمندترین آثار این مجموعه را یک ماشینتحریر ویژه نتنویسی متعلق به سال 1936 معرفی کرد که به دلیل تولید محدود از نمونههای نادر جهان به شمار میرود.
به گفته مدیر موزه، هدف این مجموعه حفظ میراث فرهنگی و انتقال تاریخ فناوری نوشتار به نسلهای آینده است.