مهاجرانی: خسارات حملات آمریکا و اسرائیل به ایران حدودا 270 میلیارد دلار است سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که خسارات حملاتآمریکا و اسرائیل به این کشور بر اساس برآوردهای اولیه حدود 270 میلیارد دلار بوده و این رقم هنوز نهایی نشده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در گفت‌وگو با (ریانووستی) درباره میزان خسارات حملات آمریکا و اسرائیل به این کشور اعلام کرد: بر اساس برآورد اولیه 270 میلیارد دلار خسارت به ایران در جنگ اخیر وارد شده که این عدد قطعی و نهایی نیست.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که تیم مذاکره‌کننده ما در حال پیگیری است و در گفت‌وگوهای اسلام‌آباد نیز دنبال شد موضوع غرامت‌های جنگی است. آسیب‌ها معمولا در چند لایه باید بررسی شوند‌، خسارات ایران از حملات آمریکا و اسرائیل فعلا حدود 270 میلیارد دلار برآورد شده است.