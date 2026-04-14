مهاجرانی: خسارات حملات آمریکا و اسرائیل به ایران حدودا 270 میلیارد دلار است

Nazenin Alp
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در گفتوگو با (ریانووستی) درباره میزان خسارات حملات آمریکا و اسرائیل به این کشور اعلام کرد: بر اساس برآورد اولیه 270 میلیارد دلار خسارت به ایران در جنگ اخیر وارد شده که این عدد قطعی و نهایی نیست.
مهاجرانی تصریح کرد: «آسیبها معمولا در چند لایه باید بررسی شوند، خسارات ایران از حملات آمریکا و اسرائیل فعلا حدود 270 میلیارد دلار برآورد شده است».
وی افزود: یکی از موضوعاتی که تیم مذاکرهکننده ما در حال پیگیری است و در گفتوگوهای اسلامآباد نیز دنبال شد موضوع غرامتهای جنگی است.