مهاجرانی: بیش از 350 نفر از کارکنان دولت در جریان جنگ جان باختند

Nazenin Alp
28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: بیش از 350 نفر از کارکنان دولت در جریان جنگ و هنگام خدمترسانی به مردم جان باختهاند.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای ایران در حملات اخیر آمریکا گفت: لنجهای صیادی، تأسیسات گردشگری، فرودگاه بوشهر، برج مراقبت دریایی چابهار و مرکز هواشناسی از جمله زیرساختهایی هستند که آسیب دیدهاند.
به گفته مهاجرانی، 4 پل نیز خسارت دیدهاند و با توجه به قرار گرفتن این پلها بر روی رودخانهها، بازسازی آنها در اولویت قرار گرفته است.
سخنگوی دولت ایران همچنین از آسیب به انشعاب راهآهن بندرعباس خبر داد و افزود که به دلیل زمانبر بودن بازسازی فرودگاههای آسیبدیده، باید برای آنها راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: فرودگاه بوشهر از مدار خدمترسانی کاملاً خارج است و هواپیمای نویی که به تازگی خریداری شده بود مورد اصابت موشک قرار گرفت و تنها قسمتی از دم آن باقی مانده است.