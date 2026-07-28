مهاجرانی: بیش از 350 نفر از کارکنان دولت در جریان جنگ جان باختند

استانبول/خبرگزاری آنادولو

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: بیش از 350 نفر از کارکنان دولت در جریان جنگ و هنگام خدمت‌رسانی به مردم جان باخته‌اند.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ایران در حملات اخیر آمریکا گفت: لنج‌های صیادی، تأسیسات گردشگری، فرودگاه بوشهر، برج مراقبت دریایی چابهار و مرکز هواشناسی از جمله زیرساخت‌هایی هستند که آسیب دیده‌اند.

به گفته مهاجرانی، 4 پل نیز خسارت دیده‌اند و با توجه به قرار گرفتن این پل‌ها بر روی رودخانه‌ها، بازسازی آن‌ها در اولویت قرار گرفته است.

سخنگوی دولت ایران همچنین از آسیب به انشعاب راه‌آهن بندرعباس خبر داد و افزود که به دلیل زمان‌بر بودن بازسازی فرودگاه‌های آسیب‌دیده، باید برای آن‌ها راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: فرودگاه بوشهر از مدار خدمت‌رسانی کاملاً خارج است و هواپیمای نویی که به تازگی خریداری شده بود مورد اصابت موشک قرار گرفت و تنها قسمتی از دم آن باقی مانده است.