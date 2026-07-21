منبع نظامی: تنگه هرمز همچنان بسته است

استانبول/خبرگزاری آنادولو

یک منبع نظامی در ایران اعلام کرد که تنگه هرمز همچنان مسدود است و شناورها اجازه تردد از این آبراه را ندارند و تا زمانی که اقدامات «خصمانه» آمریکا ادامه داشته باشد، وضعیت تنگه هرمز تغییری نخواهد کرد و هیچ مجوزی برای عبور شناورها از این گذرگاه راهبردی صادر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری «فارس»، وی با اشاره به اینکه کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار دارد، اظهار داشت: هرگونه تصمیم درباره بازگشایی یا ادامه محدودیت‌های این گذرگاه صرفاً بر اساس ملاحظات امنیتی و منافع ملی اتخاذ می‌شود.

این منبع نظامی همچنین مسئولیت هرگونه اختلال در امنیت کشتیرانی و پیامدهای ناشی از آن را متوجه طرف‌هایی دانست که به گفته وی با اقدامات نظامی و سیاست‌های تنش‌زا، امنیت منطقه را به مخاطره انداخته‌اند.