Nazenin Alp
12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران به اسلامآباد اعلام کرد: تیم آمریکایی بهدنبال بهانه بود تا میز مذاکره را ترک کند. تیم مذاکرهکننده بهعنوان نمایندهٔ مردم دستآوردهای میدان را صیانت کرد؛ ایران برنامهای برای دور بعدی مذاکرات ندارد.
به گزارش خبرگزاری (فارس) این منبع ابراز داشت: «به نظر میرسد آمریکاییها مذاکره را برای وجههٔ از دست رفتهٔ خود در فضای بینالمللی نیاز داشتند و تمایلی به کاهش انتظارات خود با وجود شکست و بنبست در جنگ با ایران نداشتند».