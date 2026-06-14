یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده اعلام کرد که ایران تاکنون تصمیم نهایی خود را درباره تفاهم‌نامه پیشنهادی مطرح‌شده در روند مذاکرات اتخاذ نکرده و بررسی ابعاد سیاسی، حقوقی و فنی این پیشنهادها همچنان در سطوح کارشناسی و تصمیم‌گیری ادامه دارد.

منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران: ارزیابی تفاهم‌نامه پیشنهادی همچنان ادامه دارد یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده اعلام کرد که ایران تاکنون تصمیم نهایی خود را درباره تفاهم‌نامه پیشنهادی مطرح‌شده در روند مذاکرات اتخاذ نکرده و بررسی ابعاد سیاسی، حقوقی و فنی این پیشنهادها همچنان در سطوح کارشناسی و تصمیم‌گیری ادامه دارد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران در گفت‌وگو با خبرنگار (فارس) اعلام کرد که تا لحظه تنظیم این خبر، ایران هنوز تصمیم نهایی خود را درباره تفاهم‌نامه پیشنهادی ارائه‌شده در روند مذاکرات اتخاذ و اعلام نکرده است.

این منبع افزود: بررسی ابعاد مختلف پیشنهادهای مطرح‌شده همچنان در سطوح کارشناسی و تصمیم‌گیری ادامه دارد و نهادهای مسئول در حال ارزیابی دقیق جنبه‌های سیاسی، حقوقی و فنی موضوع هستند.

وی تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که هرگونه تصمیم درباره توافق احتمالی، صرفاً بر اساس تأمین منافع ملی، حفظ خطوط قرمز و دریافت تضمین‌های لازم اتخاذ خواهد شد».

این منبع همچنین خاطرنشان کرد که تهران در روند تصمیم‌گیری خود تحت تأثیر فضاسازی‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت و معیار اصلی، تأمین منافع و حقوق ملت ایران خواهد بود.