منابع ایرانی: ادعای توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز نادرست است

Nazenin Alp
02 آگوست 2026•بهروزرسانی: 02 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده هستهای ایران اعلام کرد: هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و گزارشهای منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری (فارس)، به گفته این منبع، اخبار منتشرشده درباره توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز نادرست است.
همچنین یک منبع آگاه نظامی اظهار داشت: تا زمانی که اقدامات خصمانه آمریکا ادامه داشته باشد، تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد بود و عبور شناورها تنها از مسیر اعلامشده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکانپذیر است.