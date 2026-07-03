Mustafa Melih Ahıshalı
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
تهران/ خبرگزاری آنادولو
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه که برای حضور در مراسم تشییع جنازه آیتالله خامنهای، رهبر سابق ایران به تهران سفر کرده، با تاکید بر پیوندهای تاریخی دو کشور، گفت: ایران و ترکیه از ملتهای ریشهدار منطقه هستند و آنکارا در غم مردم ایران شریک است.
ییلماز، ضمن تسلیت به خانواده قربانیان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، به تلاشهای ترکیه برای جلوگیری از گسترش جنگ اشاره کرد.
وی گفت: ایران و ترکیه دو کشور کهن این جغرافیا هستند و از تمدن و گذشتهای مشترک برخوردارند. ما دو کشور همسایه و برادر هستیم و غم و درد مردم ایران، غم و درد ماست.
معاون رئیسجمهور ترکیه همچنین از دیدار "سازنده" خود با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، خبر داد و تاکید کرد: آنکارا برای تبدیل تفاهم میان ایران و آمریکا به صلحی پایدار تلاش میکند.
ییلماز افزود: ترکیه خواهان جنگ در منطقه نیست؛ ما ثبات و زندگی مسالمتآمیز همه ملتهای منطقه را میخواهیم.