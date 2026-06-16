16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه CNN درباره توافق با ایران اعلام کرد: تفاهم بهدستآمده میان واشنگتن و تهران تنها یک چارچوب کلی را مشخص میکند و جزئیات مهم آن در مذاکرات آتی تعیین خواهد شد.
ونس گفت: متن این توافق حدود 1.5 صفحه است و به همین دلیل ماهیتی کلی دارد، اما بخش مهمی از روند گفتوگوهای دو طرف محسوب میشود.
وی افزود: «در بسیاری از موضوعات، لازم است مسائل در مرحله مذاکرات فنی حلوفصل شود، اما این تفاهمنامه چارچوبی را فراهم میکند که بر اساس آن ایران بتواند در ازای انجام تعهدات خود از مزایای توافق بهرهمند شود».
معاون رئیسجمهور آمریکا با اشاره به گزینههای پیشروی ایران اظهار داشت: «یک گزینه این است که ایران تحت تحریمهای شدید اقتصادی باقی بماند؛ وضعیتی که مانع از بازسازی توان نظامی و احیای برنامه هستهای آن خواهد شد. گزینه دیگر این است که از طریق سازوکارهای نظارتی، بهصورت قابل راستیآزمایی ثابت کند برنامه هستهای خود را بازسازی نخواهد کرد. در این صورت، این امر میتواند کل منطقه را متحول کند».
ونس تاکید کرد: مهمترین بخش این تفاهم، تعهد قابل راستیآزمایی ایران به تولید نکردن سلاح هستهای است؛ در صورت پایبندی تهران به این تعهد، ایران از مزایای آن برخوردار خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره لغو تحریمها یا آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران گفت: «نه از سوی آمریکا و نه از سوی متحدان ما در خلیج، حتی 1 دلار نیز در قالب کاهش تحریمها یا آزادسازی داراییها پرداخت نشده است».
پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی نیز اعلام کرده بود که این تفاهمنامه از طرف آمریکا توسط دونالد ترامپ و جیدی ونس و از طرف ایران توسط محمدباقر قالیباف امضا شده است.
این مقام آمریکایی گفته بود که تفاهم مذکور چارچوبی برای آینده مذاکرات و روابط دو کشور فراهم میکند و هرچه ایران در زمینه برنامه هستهای، راستیآزمایی عدم تولید سلاح هستهای و عدم حمایت مالی از افراطگرایی و تروریسم همکاری بیشتری نشان دهد، پذیرش بیشتری در اقتصاد جهانی خواهد داشت.
به گفته این مقام، جزئیات توافق آمریکا و ایران طی 24 تا 48 ساعت آینده منتشر خواهد شد و در صورت پایبندی ایران به تعهداتش، امکان آزادسازی تدریجی 300 میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده این کشور وجود خواهد داشت.
وی همچنین تصریح کرد که در متن این تفاهم هیچ بندی درباره عقبنشینی اسرائیل از لبنان گنجانده نشده است.