معاون اجرایی ارتش ایران: تولید پهپادهای انهدامی ارتش 10 برابر شده است

Nazenin Alp
16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش ایران در آستانه 29 فروردین، روز ارتش این کشور، گفت: میزان تولید پهپادهای انتظامی ایران در این بازه هفت ماهه بعد از جنگ دوم، ده برابر کل دوران قبل از آن بوده است.
به گزارش «ایسنا» وی با اشاره به نقش پدافند در برابر آفند، ابراز داشت: «چیزی که بیشتر خودش را نشان میدهد، حوزه آفندی ماست که اثر میگذارد. اما حوزه پدافندی همیشه در سایه بوده است. همیشه ارتش جمهوری اسلامی نقش پدافند را به عهده دارد؛ یعنی ضربهگیر».
معاون اجرایی ارتش ایران درباره نقش پهپادهای این کشور در مقابل حملات آمریکا و اسرائیل تصریح کرد: «در حوزه پهپاد، واقعا انقلابی رخ داد و در این صحنه پهپاد به عنوان یک ابزار بسیار مهم برای برهم زدن معادلات دفاعی دشمن نقش بازی کرد تا موشکهای ما بتوانند به درستی و به دقت به هدف اصابت کنند. این ترکیب است».