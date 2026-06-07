معاون برق و انرژی وزیر نیرو ایران اعلام کرد که در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، بیش از 7 هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی این کشور آسیب دیده است.

مشهدی: در جنگ اخیر بیش از 7 هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی ایران آسیب دید معاون برق و انرژی وزیر نیرو ایران اعلام کرد که در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، بیش از 7 هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی این کشور آسیب دیده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیروی ایران از وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌های صنعت برق این کشور در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل خبر داده و اعلام کرد بیش از 7 هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی ایران در این دوره آسیب دیده است.

به گزارش «مهر»، رجبی مشهدی با اشاره به وضعیت صنعت برق ایران گفت: در جریان این جنگ، حدود 4 هزار و 500 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی دچار آسیب جدی شده که تاکنون 2 هزار و 500 مگاوات از آن به مدار تولید بازگشته است و سایر بخش‌ها نیز طبق برنامه در حال بازسازی هستند.

وی افزود: در این مدت همچنین حدود 2 هزار نقطه از شبکه برق کشور دچار آسیب شد که بخش عمده آن با تلاش نیروهای عملیاتی ترمیم شده و تنها بخش محدودی از عملیات بازسازی برای حفظ پایداری شبکه به پس از پیک مصرف تابستان موکول شده است.

معاون وزیر نیرو ایران با اشاره به تلاش کارکنان صنعت برق در شرایط بحرانی گفت: در جریان این حوادث 8 نفر از کارکنان این صنعت جان خود را از دست دادند، اما با وجود این شرایط، متوسط خاموشی‌ها در کشور کمتر از یک ساعت باقی ماند.

رجبی مشهدی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای جبران آسیب‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق ادامه دارد و هم‌زمان توسعه نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر و برق‌آبی در دستور کار قرار گرفته است.