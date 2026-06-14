مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکره‌کننده، با انتشار فایل صوتی ابعاد روند گفت‌وگوهای ایران و آمریکا را تشریح کرد.

مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران: متن توافق با آمریکا شامل توقف جنگ، رفع تحریم‌ها و ترتیبات جدید در تنگه هرمز است مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکره‌کننده، با انتشار فایل صوتی ابعاد روند گفت‌وگوهای ایران و آمریکا را تشریح کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران، با انتشار یک فایل صوتی ابعادی از روند و محتوای توافق میان ایران و آمریکا را تشریح و جزئیاتی از مفاد مورد بحث در این مذاکرات را اعلام کرد.

وی در این فایل صوتی گفت: «همچنان متن نهایی وجود ندارد و هنوز نقاط اختلاف کلیدی باقی مانده است، اما در چارچوب ملاحظات موجود توضیحاتی ارائه می‌کنم».

محمدی افزود: «ما با یک متن ۱۴ بندی مواجه هستیم. بند اول این متن تأکید دارد که جنگ فعلی باید در همه جبهه‌ها، از جمله ایران و لبنان، متوقف شود. پس از آن نیز طرف مقابل باید متعهد شود هیچ عملیات نظامی جدیدی آغاز نکند.»

وی مدعی شد در لحظه امضای توافق، طرف مقابل متعهد به پایان جنگ خواهد شد و این موضوع شامل تعهد آمریکا از جانب اسرائیل نیز می‌شود.

او گفت: «برای نخستین بار، آمریکا از جانب رژیم اسرائیل نیز تعهد داده است و این یک دستاورد مهم است».

محمدی همچنین اظهار داشت که در صورت عدم پایبندی طرف مقابل، ایران ابزارهایی از جمله تنگه هرمز، اقدام نظامی و عدم ورود به مراحل بعدی مذاکرات را در اختیار خواهد داشت.

وی درباره بندهای مربوط به حاکمیت و ترتیبات تنگه هرمز گفت: «مدیریت تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران باقی می‌ماند و آمریکا پذیرفته یک ترتیبات ایرانی در این تنگه اجرا شود».

وی افزود: «عبور تنها شامل کشتی‌های تجاری خواهد بود و تشخیص ماهیت شناورها بر اساس ترتیبات ایران انجام می‌شود».

محمدی همچنین از پیش‌بینی یک صندوق توسعه ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ سخن گفت و اظهار داشت مدیریت این منابع نیز با ایران خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آمریکایی‌ها برای نخستین بار پذیرفته‌اند تحریم‌های اولیه را نیز لغو کنند و این موضوع در ازای اجرای برخی تعهدات اولیه مطرح شده است.

او افزود: در حوزه هسته‌ای در این مرحله اقدام عملی از سوی ایران انجام نمی‌شود و تنها تعهد به گفت‌وگو در آینده مطرح است.

محمدی تأکید کرد: «اگر طرف مقابل بدعهدی کند، ایران نیز تعهدی نخواهد داشت و از ابزارهای خود استفاده خواهد کرد».

وی در پایان گفت: «این متن، در صورت اجرای کامل، یک پیروزی تاریخی برای ایران خواهد بود و همه جزئیات آن در چارچوب آخرین نسخه در حال مذاکره است.»