Ümit Şamiz
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مراسم تشییع و خاکسپاری آیتالله خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، اواسط تیرماه در شهرهای تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد.
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر سابق ایران با انشار اطلاعیه ای از برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله خامنه ای از 13 تا 18 تیر ماه خبر داد.
براساس اطلاعیه منتشر شده، سه روز اول مراسم تشییع در تهران و روز چهارم در قم برگزار و رهبر سابق ایران بالاخره در 18 تیرماه در حرم امام رضا در شهر مشهد دفن خواهد شد.
گفتنی است، آیت الله سید علی خامنه ای طی حملات مشترک اسرائیل و آمریکا در 9 اسفندماه سال 1404 (28 فوریه 2026) به تهران جان باخته بود.