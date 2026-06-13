مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر سابق ایران اواسط تیرماه در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع جنازه رهبر سابق ایران اواسط تیر برگزار می‌شود مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر سابق ایران اواسط تیرماه در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مراسم تشییع و خاکسپاری آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، اواسط تیرماه در شهرهای تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد.

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر سابق ایران با انشار اطلاعیه ای از برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله خامنه ای از 13 تا 18 تیر ماه خبر داد.

براساس اطلاعیه منتشر شده، سه روز اول مراسم تشییع در تهران و روز چهارم در قم برگزار و رهبر سابق ایران بالاخره در 18 تیرماه در حرم امام رضا در شهر مشهد دفن خواهد شد.

گفتنی است، آیت الله سید علی خامنه ای طی حملات مشترک اسرائیل و آمریکا در 9 اسفندماه سال 1404 (28 فوریه 2026) به تهران جان باخته بود.